Das Robert Koch-Institut meldet für die vergangene Woche eine hohe, aber vergleichsweise stabile Zahl neuer Ansteckungen mit Erkältungen und Corona. Offiziell gemeldet wurden demnach 23.246 neue Infektionen mit Sars-CoV-2. Dabei handelt es sich nur aber um einen kleinen Ausschnitt aller neuen Ansteckungen, da nur noch Patienten in Krankenhäusern durch Labortests überprüft werden.

Aus der repräsentativen SentiSurv-Studie in Rheinland-Pfalz gibt es dagegen aktuell noch keine neuen Daten. Hier lag der letzte ermittelte Wert der 7-Tage-Inzidenz bei 1.974 am 15. November, was hochgerechnet auf Deutschland etwas mehr als 1,6 Millionen neue Ansteckungen bedeutet.

In den USA dominante HV.1-Variante in Deutschland bei 10 Prozent

Zugleich entwickelt sich Corona aber immer weiter. So wird seit einigen Wochen in den USA die rasante Ausbreitung einer neuen Untervariante mit der Abkürzung HV.1 gemeldet. Dieser direkte Abkömmling von Eris (EG.5) scheint einen Wachstumsvorteil seinem Vorgänger gegenüber zu haben und dominiert laut einem Bericht des Senders NTV inzwischen das Infektionsgeschehen in den Vereinigten Staaten.