Die Tests seien bereits im Januar 2023 vom Land beschafft worden. "Bei den derzeit ausgelieferten Tests handelt es sich um Restbestände. Weitere Anschaffungen sind nicht geplant", so die Sprecherin.

In der 47. Kalenderwoche wurden laut Landesamt für Verbraucherschutz 39 Influenza-Fälle gemeldet, davon 13 in Magdeburg. Seit Anfang September wurden 9.958 Corona-Infektionen erfasst. Allein in der Vorwoche waren es laut der Statistik 1.968.