Auch in den meisten anderen untersuchten Staaten sanken die Geburtenzahlen. Allerdings nicht in Deutschland, wo es ein leichtes Plus gab – ebenso wie in Dänemark, Finnland und den Niederlanden. Auffällig ist dabei, dass in süd- und osteuropäischen Ländern eher Rückgänge zu verzeichnen waren, während die Staaten mit einem Zugewinn in West- und Nordeuropa liegen. Die Ursachen dafür müssen nun in weiteren Studien erforscht werden – ebenso wie die künftige Entwicklung der Geburtenraten in der hoffentlich bald Post-Corona-Zeit.