Covid-19 Corona-Impfung: Sport, Alkohol, Baden – wann geht was?

Rund um die Corona-Impfung kann man selbst ein paar Weichen stellen. Was ist ok, was sollte man meiden? Wie kann ich mich vorbereiten, was muss ich danach beachten? Unsere Fragen beantwortet die Dr. med. Patricia Klein, ärztliche Geschäftsführerin der sächsischen Landesärztekammer.