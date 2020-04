Und dieses seismische Hintergrundrauschen, das den Forschern sonst die Arbeit sogar erschwert, wird immer leiser. Es ist jetzt auch tagsüber so leise, wie sonst nur nachts, so Thomas Leloq gegenüber "DailyScience Brussels". "Das Hintergrundgeräusch ist so gering, dass wir Studien in Betracht ziehen können, die normalerweise nicht möglich wären."

Insgesamt gingen die Schwingungen seit dem Shut-down um 30 bis 50 Prozent zurück. Sollte das anhalten, können Detektoren in Städten auf der ganzen Welt die Orte von Erdbeben-Nachbeben möglicherweise besser als sonst erkennen, sagt Andy Frassetto, Seismologe an den Incorporated Research Institutions for Seismology in Washington DC ebenfalls in "nature". Leloq bestätigt das. Selbst Seismometer an der Oberfläche können jetzt Wellen messen, die sonst nur an 100 Meter tief vergrabenen Detektoren aufgefangen werden konnten.