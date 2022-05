In Science Immunology berichtet das Team von der Untersuchung, bei der die Forschenden einerseits Proben von B-Zellen bei sieben Menschen nahmen. Vier davon waren zweifach geimpft und drei sogar geboostert, bevor sie einen Impfdurchbruch erlitten. Die Krankheit war in allen Fällen mild oder sogar asymptomatisch verlaufen. Zum Vergleich untersuchten die Wissenschaftler auch Proben von Patienten, die lediglich geimpft oder geboostert waren, sich aber nicht mit dem Virus angesteckt hatten.

Eine weitere Veränderung betraf die bevorzugten Regionen, die die B-Zellen am Corona-Spikeprotein erkannten. Während nach der Impfung noch die sogenannte S-2-Untereinheit des Spikes am besten erkannt wurde – das ist ein Teil des Andockproteins des Virus, der sich zwischen den verschiedenen Virusvarianten kaum verändert hat –, wurde nach dem Impfdurchbruch vor allem die Rezeptorbindungsdomäne stärker erkannt. Die Bindungsdomäne ist der für das Virus entscheidende Teil, der an die menschlichen Zellen andockt und so den Infektionsvorgang auslöst.