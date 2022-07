Es ist ein unglückliches Zusammenspiel, vor dem viele Experten gewarnt hatten: Fast alle Abstands- und Hygieneregeln wurden aufgehoben, die die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen sollten. Kliniken, Arztpraxen und der öffentliche Nahverkehr sind die letzten Orte, an denen noch Maskenpflichten gelten. Testpflichten in Schulen wurden aufgehoben und große Veranstaltungen können wieder stattfinden, sowohl unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen.