Die Antigen-Schnelltests können eine Infektion nur dann nachweisen, wenn die Viruslast des Getesteten hoch ist. Bei Omikron ist es so, dass die Viruslast bei einer Infektion rasch ansteigt, das Virus vermehrt sich früher und schneller als die anderen Varianten. Das hieße, so erklären Fachleute, dass es zuerst viel Virus im Rachenraum gebe, aber erst etwas später in der Nase. Wenn das Virus also über den Nasenabstrich nachweisbar ist, kann die Person schon ein oder zwei Tage eine hohe Viruslast im Rachen haben. Dementsprechend ist es bei der Omikron-Variante besser einen tiefen Rachenabstrich machen zu lassen, wenn man möglichst früh ein korrektes Ergebnis haben möchte.

Der steile Anstieg der Viruslast bei Omikron sorgt dafür, dass die Aussagekraft der Schnelltests nur noch relativ kurz ist und sich das Ergebnis rasch binnen weniger Stunden ändern kann. War man also am Morgen noch negativ, kann das am Abend schon ganz anders aussehen. Fachleute empfehlen deshalb, dass Menschen, die sich für ein Ereignis oder Treffen testen wollen, den Schnelltest zeitlich so nah wie möglich machen – zum Beispiel also direkt vor dem Besuch der Großmutter im Pflegeheim. Außerdem ist es sinnvoll, sich häufiger zu testen als noch bei den vorherigen Varianten, so Infektiologin Claudia Denkinger. In Schulen und Krankenhäusern werde deshalb eigentlich zu wenig getestet.

Für ein korrektes Testergebnis ist die Qualität des Abstrichs besonders wichtig. Immer wieder klagen etwa Medizinerinnen und Mediziner in sozialen Netzwerken über falsch-negative Ergebnisse aus kommerziellen Testzentren. Doch auch dort muss das Personal eigentlich entsprechend geschult sein, um Abstriche zu entnehmen.

Quantität vor Qualität? Nicht alle Testzentren machen korrekte Abstriche. Bildrechte: dpa Doch die Qualität der Schnelltest-Zentren schwankt. Der Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Laborärzte, Andreas Bobrowski, berichtete etwa der Deutschen Presseagentur von Menschen, die "von Testzentrum zu Testzentrum laufen, bis sie das Ergebnis haben, das sie haben wollen". Für den Laien sei die Qualität von Tests nicht leicht zu erkennen. Beim Abstrich könne man jede Menge Fehler machen, so Bobrowski. Richtig und sicher sei der Abstrich erst, "wenn er im Hals den Würgereiz auslöst und es in der Nase echt unangenehm wird". Doch bei manchen Testzentrums-Betreibern herrsche das Monetäre über die Qualität, sagt der Labormediziner. Weil die kommerziellen Testcenter aber wollten, dass die Kunden wiederkämen, gehe man das auch gern mal sanfter an.

Da Omikron offenbar im Rachen früher nachzuweisen ist als in der Nase sollten bestenfalls Schnelltests für den tiefen Rachenabstrich genutzt werden. Dabei sollte man darauf achten, dass der Abstrich tatsächlich von der Rachenhinterwand genommen wird und nicht nur von der Wange bzw. in der Mundhöhle.

Für den Rachenabstrich gibt es spezielle Schnelltests. Bildrechte: dpa Schnelltests für einen Nasenabstrich dürfen nicht einfach mit einem Rachenabstrich genutzt werden, auch wenn die Omikron-Variante dort wohl deutlich früher nachweisbar ist. Es gibt Schnelltests, die explizit für den tiefen Rachenabstrich zugelassen sind. Der Großteil der Antigen-Tests ist jedoch für einen Nasenabstrich gedacht und sollte auch nur mit einem solchen durchgeführt werden, mahnen Fachleute. Der Grund: Vor allem der Speichel im Mund sorgt dafür, dass die sogenannte Pufferlösung ganz anders zusammengesetzt sein muss.

Tatsächlich zeigen Beobachtungen, dass es einen Unterschied bei den Schnelltests zwischen geimpften und ungeimpften Personen zu geben scheint. Bei Geimpften schlagen die meisten Tests oft gar nicht an, bevor der Getestete Symptome entwickelt hat. Die entwickelt der Geimpfte nämlich offenbar schon bis zu drei Tage früher. Virologe Christian Drosten zufolge liegt das daran, dass der Körper schneller auf das Virus reagiert, da er ja durch die Impfung vorbereitet ist und es dadurch rascher bekämpft.