Steht Deutschland am Beginn einer Corona-Sommerwelle, vor der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereits in einem Tweet gewarnt hat? Aktuell mehren sich die Anzeichen, denn es kommen verschiedene Entwicklungen zusammen, die die Ausbreitung des Virus begünstigen. Kurz vor dem Pfingstwochenende war die 7-Tage-Inzidenz wieder leicht gestiegen, auf 277 Neuinfektionen am vergangenen Freitag, den 3. Juni. Danach ging die Inzidenz wieder zurück, allerdings könnte dies ein Effekt der Feiertage sein.

BA.5: Mehr Immunescape und bessere Ausbreitung in der Lunge

Der Anteil der neuen Omikron-Subvariante BA.5 steigt nun deutlich sichtbar an. Laut dem aktuellen Covid-19-Wochenbericht machte BA.5 bis zum Ende der Himmelfahrtswoche am Sonntag den 29. Mai rund 5,2 Prozent der Neuinfektionen aus. Das entspricht einer Verdopplung gegenüber der Vorwoche, wo er noch bei 2,5 Prozent lag. Auch BA.4 wird häufiger, wobei der Anteil mit 0,9 Prozent nach wie vor insgesamt gering ist.

BA.5 hat die Fähigkeit, einer durch Impfung oder Infektion erworbenen Immunität auszuweichen, weiter verbessert. Zudem könnte die Ansteckungsfähigkeit des Virus wieder gestiegen sein, da es nun laut der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek über eine Mutation am Spikeprotein verfügt, die bereits von der Delta-Variante bekannt ist. "Es gibt Studien, die zeigen, dass diese Mutation die Infektiosität von Sars-CoV-2 steigert. Zhang et.al. konnten zeigen, dass diese Mutation die Spaltung des Spikeproteins sowie die Fusogenität („Verschmelzen von Zellen“) erhöhte und Lungengewebe besser infizierbar war", schreibt die Forscherin bei Twitter.

Auch eine vorangegangene Omikron-Infektion mit BA.1 liefert wahrscheinlich keinen ausreichenden Schutz vor einer erneuten Ansteckung.

9-Euro-Ticket und Superspreader-Events an Pfingsten wahrscheinlich

Außerdem waren rund um die Feiertage viele junge Menschen in Deutschland unterwegs zu großen Feiern und anderen Versammlungen. Dabei hat die Kombination aus den dank 9-Euro-Ticket gut gefüllten Zügen und dem vielfach verbreiteten Alkoholkonsum auf dem Weg zum Fest neue Ansteckungen sehr wahrscheinlich gemacht.

Möglicherweise waren verschiedene Partys am Pfingstwochenende tatsächlich Superspreader-Events. Der Effekt dieses Wochenendes dürfte spätestens im RKI-Wochenbericht zum Coronavirus am 17. Juni voll sichtbar werden. Der Modellierer Kai Nagel von der TU Berlin rechnet laut einem Bericht der gedruckten Ausgabe des Tagesspiegels damit, dass ab Mitte des Monats die Infektionszahlen wieder steigen werden. Mit Blick auf ein starkes Wachstum der Bahn-Passagierzahlen dank 9-Euro-Ticket sagte Nagel: "Dies spricht für eine Beibehaltung der Maskenpflicht dort."

Wie gefährlich könnte eine Sommerwelle werden?

Die meisten Experten sind allerdings noch nicht in Sorge, dass eine erneute Welle für das Gesundheitssystem zum Problem werden könnte. In Portugal, wo die Inzidenz aktuell bei hohen Werten um 1500 Fällen pro Woche und 100.000 Einwohnern stagniert, liegt der Anteil von BA.5 laut einem Bericht des Handelsblatts bereits bei 87 Prozent. In Österreich gehen Experten laut der Tageszeitung Standard davon aus, dass BA.5 bis zum Ende des Monats die dominierende Virusvariante in dem Land geworden ist.