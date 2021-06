6,2 Prozent. So hoch (oder so gering) war der Anteil der indischen Mutante B.1.617.2, die mittlerweile Delta genannt wird, in positiven Proben in Deutschland in Kalenderwoche 22. Es ist die neueste Zahl, die das Robert Koch-Institut in seinen Berichten zu Virusvarianten von SARS-CoV-2 in Deutschland gestern veröffentlicht hat.