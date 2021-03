Covid-19 Corona-Pandemie: Welche Lehren wir ziehen können

Es kann jederzeit wieder passieren: Ein neuartiges Virus taucht plötzlich auf und wirft unser normales Leben über den Haufen – so wie jetzt in der Corona-Pandemie. Was also hat die Wissenschaft einerseits und die Gesellschaft andererseits aus Corona gelernt? Diese Lehren können uns nämlich dabei helfen, uns besser auf kommende Virus-Pandemien vorzubereiten – damit im besten Fall gar niemand sterben und unser Leben nicht monatelang still stehen muss.