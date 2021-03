Können die Masken weggeworfen werden, wenn die Bevölkerung durchgeimpft ist? Können Corona-Tests eingestellt, Kontaktnachverfolgung aufgegeben und Quarantänemaßnahmen überflüssig gemacht werden? Statistiker aus Großbritannien sind skeptisch. Sie haben auf der Basis der Daten aus den klinischen Phase-3-Studien der zugelassenen Impfstoffe durchgerechnet, mit wie vielen Infektionen gerechnet werden muss, wenn die Impfkampagne erfolgreich ist. In ihrem Aufsatz im Fachblatt "The Lancet Infectious Deseases" kommen sie zu dem Ergebnis, dass im Vereinigten Königreich eine dritte, gefährliche Infektionswelle droht, wenn alle Corona-Maßnahmen zu schnell vollständig eingestellt werden.

Die Forscher um Matt Keeling von der University of Warwick greifen für ihre Rechnung nur auf die Daten der Phase-3 Studien zurück. Neuere Erkenntnisse zum tatsächlichen Schutz der Impfung vor symptomatischer Erkrankung berücksichtigen sie aktuell noch nicht. Die Forscher mitteln die Schutzniveaus der in Großbritannien zugelassenen Impfstoffe für ihre Modellrechnung auf 85 Prozent. Davon ausgehend bestimmen sie die Entwicklung der Ansteckungsraten, je nachdem, wie schnell die Corona-Maßnahmen gelockert werden.

Auch wenn das Vereinigte Königreich weltweit auf Platz 3 beim Fortschritt seiner Impfkampagne stehe, seien Impfungen allein nicht ausreichend, um den sogenannten R-Wert auf unter 1 zu reduzieren. R steht für Reproduktionsfaktor und bezeichnet, wie viele weitere Menschen ein Infizierter ansteckt. Solange R über 1 liegt, breitet sich die Pandemie weiter aus in der Bevölkerung, nehmen die täglichen Fallzahlen zu. Würden sofort alle Corona-Maßnahmen abgeschafft, stiege R auf 1,58, schreiben die Forscher.

Würde dann die Sterberate, bei denjenigen, die sich trotz Impfung mit Corona anstecken, konstant bleiben, dann drohten bis zu 130.000 weitere Todesopfer bis Januar 2024, wenn bis Ende März bereits weitreichend gelockert würde. Würden die Restriktionen dagegen bis Juni fortgesetzt, dann könnte diese Zahl auf unter 54.000 Tote gesenkt werden. In diesen Zahlen sind im laufenden Jahr bereits verstorbenen 49.300 Erkrankten schon einkalkuliert.

Würden trotz Impfung Menschen sterben, könnten 48 Prozent der Toten Menschen sein, die bereits eine Impfdosis erhalten haben, schreiben die Autoren. Das sind allerdings reine Annahmen. Forscher Sam Moore von der University of Warwick, der an der Studie beteiligt war, schränkt die Aussagekraft der eigenen Daten daher ein, denn neuere Erkenntnisse seien noch nicht berücksichtig worden. So gebe es nun Hinweise, "dass sowohl der Impfstoff von Pfizer-BioNTech als auch der von Oxford-AstraZeneca einen höheren Schutz gegen schwere Erkrankungen bieten als der von uns angenommene Wert". Deshalb könne es gut sein, dass die Zahl der Krankenhauseinweisungen stärker abnehme und weniger Todesfälle auftreten würden, als von den Wissenschaftlern berechnet.