Professor Christian Drosten, Direktor des Intituts für Virologie am Charité-Uniklinikum Berlins Bildrechte: imago images / xim.gs

In dieser Anfangszeit, (…) da hatte ich wirklich so bisschen das Gefühl, das ist so ein Dienst am Steuerzahler, der meine Forschung seit 20 Jahren finanziert, jetzt gebe ich dem mal was zurück und sag mal der Allgemeinheit, wie man die Dinge einschätzen kann, wenn man seit 20 Jahren an dem Thema arbeitet. Das haben, glaube ich, von den Rezipienten viele auch verstanden (…) und ich habe das Gefühl, dass im Journalismus das gar nicht so verstanden wurde.