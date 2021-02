Bei einem Pressegespräch des Science Media Center beruhigen die geladenen Experten. Im Fall der mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna würde eine Anpassung etwa sechs Wochen dauern. Sechs weitere Wochen würde die Umstellung der Produktion benötigen. Und das dafür in Planung befindliche Typ-2-Zulassungsverfahren soll sich an dem der jährlich angepassten Grippeimpfstoffe orientieren, sagt Klaus Cichutek, Präsident des in Deutschland für die Arzneimittelsicherheit zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts.

Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek: "Wir haben einen sehr wirksamen Impfstoff" Bildrechte: Phoenix

"Voraussetzung ist, dass die Herstellung gleich läuft und es eine Konsistenz zum herkömmlichen Impfstoff gibt. Dann sind keine weiteren präklinischen Versuche mit Tiermodellen mehr notwendig sondern nur eine kleine Studie mit Menschen, die nachweisen muss, dass der veränderter Wirkstoff genauso wirksam ist, wie der ursprüngliche", erklärt er. Die Wirksamkeit werde aber nicht so aufwendig gemessen, wie in den klinischen Phase-3 Studien, wo die Forscher über Monate auf zufällige Erkrankungen an Covid-19 warten müssen. Sondern es soll ausreichen, in Blutproben ausreichend hohe Titer von neutralisierenden Antikörpern nachzuweisen. Das gesamte Verfahren, das aktuell mit der Europäischen Arzneimittelagentur EMA diskutiert werde, soll wenige Monate dauern.