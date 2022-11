Bei der Studie analysierten Forschende der kanadischen McMaster University die Auswirkungen des Masketragens bei 1.009 medizinischen Angestellten in Kanada, Ägypten, Israel und Pakistan zwischen Mai 2020 und März 2022. Dazu wurden die Studienteilnehmer per Zufallsprinzip entweder mit einer OP- oder einer N95-Maske ausgestattet, was dem europäischen FFP2-Standard entspricht. Dabei zeigte sich, dass die OP-Masken statistisch gesehen nicht schlechter vor einer Covid-19-Infektion schützen als die die N95-Masken.