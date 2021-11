Die Forscher aus Quatar haben Daten von rund 1,5 Millionen Menschen analysiert, die seit Dezember 2020 geimpft wurden. Wie sie im Fachblatt JAMA berichten, wurden in dem arabischen Land die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna eingesetzt. Quatar hat ein paar demografische Besonderheiten. So ist die Bevölkerung zum einen sehr jung. Nur acht Prozent der Einwohner sind über 50 Jahre alt. Zum anderen dominieren Gastarbeiter. Rund 89 Prozent sind sogenannte Expatriats, also Ausländer, die zum Arbeiten nach Quatar gekommen sind. Ein überwiegender Teil davon sind Männer. Aktuell sind etwa 77 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.