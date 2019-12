Doch etwa eine halbe Stunde nach dem Lift-Off kam es zu technischen Problemen. Kurz nach dem Ablösen des Raumschiffs von seiner Trägerrakete wich die interne Uhr des Starliners von der Missionszeit ab. Die Folge: Der Autopilot des Raumschiffs glaubte, an einer anderen Stelle der Mission zu sein und führte nicht den nötigen "Orbit insertion burn" aus. Mit diesem Manöver hätte Starliner mit einem kräftigen Schub aus den Triebwerken in die richtige Umlaufbahn um die Erde eintreten sollen.

Durch die fehlerhaften Manöver habe Starliner allerdings zu viel Treibstoff verloren, um die ISS noch erreichen zu können, hieß es bei einer Pressekonferenz am Freitag. Das Flight Control Team will jetzt der Fehlerursache auf den Grund gehen, bevor das Raumschiff zur Erde zurückkehren soll. Wichtigstes Ziel sei, dass die Landung in White Sands im Bundestaat New Mexiko gelinge, sagten die Verantwortlichen von NASA und Boeing.