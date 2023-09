Wie viel Emotion empfinden unsere Bäume? In den vergangenen Jahren gab es zwei Bücher, die zu Bestsellern wurden und viele Menschen für das Thema begeistern konnten. Eine aktuelle Metastudie prüft nun die Thesen aus Peter Wohllebens "Das geheime Leben der Bäume" und Suzanne Simards "Finding the Mother Tree" (deutscher Titel: Die Weisheit der Wälder). Das Ergebnis der Metastudie: die Thesen sind mitunter weit hergeholt. Bäume empfinden womöglich weniger, als wir gerne glauben wollen und für viele der Thesen bei Wohlleben und Simard gibt es kaum fundierte wissenschaftliche Evidenz. Ganz im Gegenteil könne der Wunsch, die Pflanzenwelt zu vermenschlichen, zu Missverständnissen führen und dem Ziel, Wälder zu erhalten, eher schaden als helfen. Das zumindest ist das Fazit der Studie Mother trees, altruistic fungi, and the perils of plant personification, die aktuell im Journal Trends in Plant Science erschienen ist.

Bäume halten nicht zusammen

Die These, dass Bäume einer Art einander unterstützen und "zusammenhalten" um zu überleben, sei beispielsweise nicht haltbar, so die Aussage der Forschenden um David Robinson von der Universität Heidelberg. In seiner Metastudie habe er ganz im Gegenteil festgestellt, dass innerartliche Konkurrenz auch bei Bäumen eine zentrale Rolle einnimmt. Innerartliche Konkurrenz bedeutet, dass Bäume derselben Art natürlich auch denselben Lebensraum benötigen, also um dasselbe Licht und dieselben Nährstoffe im Boden konkurrieren.

Blick auf den Nationalpark Harz mit teilweise abgestorbenen Fichten. Der Borkenkäfer setzt den Bäumen zu, und der Klimawandel wird die Problematik in den kommenden Jahren vermutlich eher verschärfen. Bildrechte: dpa

Mutterbaum-Konzept wissenschaftlich schwer zu verifizieren