Der Einsatz von Pubertätsblockern ist umstritten und das genaue Ausmaß eventueller Nebenwirkungen noch nicht klar. Genau diese Unsicherheit verlangt laut Dr. Mirko Döhnert größte Sorgfalt bei der Behandlung der Betroffenen. Döhnert ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale). Aber was hat ein Psychiater mit der ganzen Sache zu tun?

Er ist ausschlaggebend dafür, dass Transjugendliche überhaupt mit einer Pubertätssuppression oder einer Hormontherapie beginnen dürfen. Zentrales Element dabei ist die Diagnose einer sogenannten Geschlechtsdysphorie. Das ist ein Unbehagen oder Leiden, das aus der Diskrepanz zwischen der Geschlechtsidentität und dem per Geburt zugewiesenen Geschlecht resultiert. Und dieses Leid muss mindestens sechs Monate lang bestehen und auch von zwei unabhängigen Gutachtern bestätigt werden.

Im Optimalfall, und dieser wäre auch Leitlinien konform, würde das Kind oder der/die Jugendliche über ein halbes Jahr psychotherapeutisch begleitet werden, damit man ein genaues Gefühl für die Geschichte und das eventuelle Leid seines Gegenübers bekommt, erklärt Dr. Döhnert: "Sie müssen sich Zeit nehmen! Das kann man nicht mit zwei Konsultationen erledigen. Leider passiert das aber hier in Deutschland an vielen Zentren. Es gibt Zentren, die machen das sehr locker aus der Hüfte geschossen und verteilen die Hormontherapie und es gibt andere Zentren, die sehr genau hingucken."

Dr. Mirko Döhnert, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale)

All das muss laut Döhnert zwingend mit den Kindern und Jugendlichen und deren Eltern besprochen werden. Sie müssen sich über diese bestehenden Unsicherheiten bewusst sein. Erst dann sollte man darüber sprechen, ob Pubertätsblocker überhaupt in Frage kommen.

Der Effekt der Pubertätsblocker, also das Ausbremsen der Pubertät, gilt als reversibel. Das heißt, wird der Blocker abgesetzt, setzt auch die Pubertät ein. Das kommt aber offenbar selten vor. "Von der Pubertätssuppression geht es ziemlich geradlinig in die irreversible geschlechtsangleichende Hormontherapie über", sagt Dr. Döhnert.

Das bestätigt auch eine neue niederländische Studie, die in The Lancet Child & Adolescent Health erschien. Die Forschenden stellten fest, dass 98 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit Diagnose Geschlechtsdysphorie, die eine pubertätsunterdrückende Therapie erhielten, anschließend den Weg in die geschlechtsangleichende Hormontherapie gingen.