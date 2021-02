Eine interdisziplinäre Forschergruppe hat erstmals getrocknete Blüten des Johanniskrautes (Gattung Hypericum) zu einem aktiven "grünen" Katalysator entwickelt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Mathematik und Naturwissenschaften der TU Dresden setzten den aktiven Katalysator in verschiedenen photochemischen Reaktionen erfolgreich ein. Darüber informierte die TU Dresden. Das konzeptionell neue und nachhaltige Verfahren sei erfolgreich als neues Patent in Deutschland angemeldet und in der Fachzeitschrift Green Chemistry vorgestellt worden.