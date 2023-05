"Mit diesem sehr wichtigen Entwicklungsschritt können wir unseren Kunden und Partnern zukünftig einen noch größeren Entwicklungsspielraum mit einer noch höheren Auflösung auf einer geringeren Fläche anbieten", erklärt der FEP-Forscher Philipp Wartenberg. Die flexible Displayarchitektur erlaube einerseits bei unveränderlichem Displayinhalt die Bildwiederholrate im Extremfall auf null Hz zu reduzieren und so sämtlichen unnötigen Datentransfer zu vermeiden, was ein enormer Vorteil für die Stromaufnahme sei, so die Dresdner Wissenschaftler. Andererseits erlaube das neue Mikrodisplay im Extremfall auch Bildwiederholraten von bis zu 480 Hz, intern sogar bis zu mehreren kHz.

Zum Einsatz kommen sollen die neuen Displays in tragbaren Produkten wie Sportbrillen oder als Head-Mounted-Displays in Motorradhelmen, in der industriellen Produktion für Wearables in der Logistik oder für Remote-Wartungslösungen. Die noch kleineren Abmessungen sollen dabei den Weg ebnen in noch ergonomischere Systeme.