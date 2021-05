Erdüberlastungstag Deutschland hat seine Ressourcen aufgebraucht

Wir leben über unsere Verhältnisse. Und das sogar in ziemlich großem Stil. In diesem Jahr fällt der deutsche Erdüberlastungstag auf den 5. Mai. Das heißt, ab diesem Tag verbrauchen wir Ressourcen, die es rein rechnerisch gar nicht gibt.

Jedes Jahr errechnet das Global Footprint Network den Tag, an dem die natürlichen Ressourcen aufgebraucht sind, die uns die Erde für ein Jahr zur Verfügung stellen kann. Um das zu tun, wird der ökologische Fußabdruck, also die Nachfrage nach biologischen Ressourcen, in ein Verhältnis zur Biokapazität, also die Menge der weltweiten Regeneration biologischer Ressourcen, gesetzt. Global gesehen werden wir diesen Zeitpunkt am 22. August erreicht haben. Auch da leben wir weit über unsere Verhältnisse. Erschreckend ist aber: Für unsere kleine Nation Deutschland ist der Tag schon jetzt gekommen – nach nur gut vier Monaten.