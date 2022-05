Schon am Mittwoch (04.05.2022) hat Deutschland den ihm zustehenden Vorrat an natürlichen Ressourcen für das laufende Jahr aufgebraucht. Der Termin kommt immer früher, nur im Vorjahr gab es eine Verzögerung wegen der Corona-Pandemie. Der frühe Zeitpunkt zeige deutliche "wie sehr wir über dem Limit leben, unsere knappen Ressourcen vergeuden und wie schlecht wir unsere Ökosysteme weiter behandeln", sagt Christoph Heinrich, Vorstand Naturschutz beim WWF Deutschland. Würden alle Länder so haushalten wie Deutschland, bräuchte es demnach über drei Erden. Die Ampel-Koalition habe viele Umweltversprechen gemacht und Erwartungen geschürt, so Heinrich weiter. "Diese muss sie erfüllen und ihre Projekte mit Nachdruck voranbringen."