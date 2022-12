Die Wissenschaftler von der Aalto-Universität in Helsinki nutzten für den Prozessor ihres neuartigen Rechners die konventionelle Technik sogenannter Logikgatter, die wichtig ist, um die Eingangs- in Ausgangssignale verarbeiten zu können. Normalerweise funktioniert dies über Elektronen, bei der finnischen Neuentwicklung jedoch nun über optische Lichtsignale, die die Verarbeitungsgeschwindigkeit dramatisch erhöhen: auf ein ungefähr eine Million Mal so hohes Tempo wie bisher.