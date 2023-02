Forscher haben die Folgen des Ausfalls russischer Energielieferungen in die EU für die Wirtschaft und die CO2-Emissionen berechnet.

Ohne zusätzliches Energiesparprogramm sinkt die Wirtschaftsleistung und weniger CO2 wird ausgestoßen.

Durch Energiesparmaßnahmen wie Tempolimits oder Verbesserungen der Energieeffizienz von Gebäuden dagegen könnten beträchtliche Gelder gespart werden, die in Erneuerbare und E-Mobilität investiert werden könnten.

So wäre laut der Berechnung ein zusätzliches Wirtschaftswachstum und ein geringerer CO2-Ausstoß möglich.

Es wäre eine Win-Win-Situation: Deutschland und die EU werden unabhängiger von fossiler Energie in Form von Erdgas, Öl oder Kohle aus Russland. Die Wirtschaft wächst und zugleich wird der CO2-Ausstoß gesenkt. Laut den Ergebnissen einer Modellstudie des Berliner "Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change" könnte Europa aus der aktuellen Energiekrise gestärkt hervorgehen, wenn es ambitionierte Maßnahmen zur Einsparung von Energie beschließt und zugleich die richtigen Investitionen auf den Weg bringt.

Ohne Energiesparprogramm: Rückgang der Wirtschaftsleistung – weniger CO2

Felix Creutzig und Kollegen haben mit mehreren Modellrechnungen die Folgen der nach Russlands Krieg gegen die Ukraine gestoppten Energielieferungen für die Wirtschaftsleistung und die CO2-Emissionen berechnet. Demnach sanken die Importe von Erdgas, Öl und Kohle im vergangenen Jahr um 61 bis 70 Prozent, berichten die Forschenden in der Fachzeitschrift Nature Climate Change. In einem optimistischen Szenario nehmen die Autoren der Studie an, dass die Lieferungen bis 2025 teilweise wieder aufgenommen werden. Der Rückgang gegenüber den Vorkriegsjahren würde dann noch 30 bis 35 Prozent betragen.

Zwar treten neue Lieferanten an die Stelle Russlands. Trotzdem steigen die Preise für Energie, was die Nachfrage sinken lässt. Für 2022 liegt die Wirtschaftsleistung in der EU laut der Simulation um 1,5 Prozent niedriger, als durch Krieg und Energiekrise erwartbar gewesen wäre. Bei einer Entspannung bis 2025 würde das Defizit immer noch bei 0,6 Prozent liegen. Die positive Wirkung beschränkt sich auf die Klimaemissionen: Der europaweite CO2-Ausstoß wäre 12,3 Prozent niedriger als ohne Energiekrise.

Energieeinsparungen würden Kapital bringen für Investitionen

Laut den Forschenden wäre ein Rückgang der Wirtschaftsleistung aber vermeidbar, wenn Europa radikale Energiesparmaßnahmen beschließt und zugleich in erneuerbare und klimafreundliche Technologien investiert. Dazu gehört eine Umstellung des Verkehrs auf E-Mobilität, ein Ausbau der erneuerbaren Energien und die Installation zahlreicher Wärmepumpen in Gebäuden.