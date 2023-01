Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hält nach wie vor nichts von einem generellen Tempolimit und setzt auf eine Regulierung durch die derzeit hohen Spritpreise. In der "Bild am Sonntag" sagte er zuletzt: "Die hohen Energiepreise führen schon jetzt dazu, dass viele Menschen langsamer fahren. Und bei den E-Autos werden die Menschen auch nicht so schnell fahren, weil sie ihren Akku schonen wollen."



Das Tempo gehöre in die Eigenverantwortung der Bürger, solange andere nicht gefährdet würden. Der Staat solle sich hier zurückhalten, findet Wissing. Das kann man so sehen. Der Staat hat sich aber auch Klimaziele auferlegt und eine Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen. Um die neuen Daten des Umweltbundesamts wird auch der Verkehrsminister nicht drumherum kommen.