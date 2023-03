Die Grünen sahen Handlungsbedarf vor allem im Verkehr. Die neuen Zahlen seien "ein Desaster", sagte ihr Verkehrsexperte Stefan Gelbhaar: "Alles, was in anderen Sektoren erreicht wird, zerrinnt im Verkehr." Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) müsse den CO2-Ausstoß senken – etwa durch einen Abbau von klimaschädlichen Subventionen, massive Investitionen in Bus und Bahn, in Rad- und Fußverkehr, durch eine schnelle Wende bei den Auto-Antrieben und ein Recht auf Homeoffice. Auch könne ein generelles Autobahn-Tempolimit "eine schnelle, wirksame Sofortmaßnahme" sein.