Um künftig komplett emissionsfrei leben zu können, reicht es nicht, den Ausstoß von Treibhausgasen maximal zu reduzieren. Es muss auch etwa CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden, die beispielsweise in der Produktion auch weiterhin an Emissionen anfallen wird. Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) arbeiten Forschende derzeit an einer neuartigen Methode, mit der verschiedenen Kohlenstoffverbindungen wortwörtlich aus Luft gemacht werden. Dazu gehören der Hightech-Rohstoff Carbon Black, aber auch die wichtigen Industriematerialien Graphit und Graphen.