Sie werden die ersten Touristen auf einer privaten SpaceX-Mission im All sein: Jared Isaacman, Dr. Sian Proctor, Hayley Arceneaux und Chris Sembroski. Mit dem Programm " Inspiration " von SpaceX -Chef Elon Musk werden die vier Zivilisten Mitte September in den Orbit aufsteigen. Aktueller Termin ist der 15. September, 2 Uhr Mitteleuropäischer Zeit. Das Fenster für den Start reicht dann 24 Stunden lang, sollte ein Abflug nicht möglich sein, öffnet es sich einen Tag später noch einmal für 24 Stunden.

Die vier Reisenden, die seit März ein intensives Training durchlaufen haben, werden sich – so alles klappt – damit den Titel "Astronaut/in" auch wirklich verdienen. Denn sie werden drei Tage im All bleiben und laut Plan "Aktivitäten unternommen haben, die für die öffentliche Sicherheit unverzichtbar waren oder zur Sicherheit der bemannten Raumfahrt beigetragen haben", wie es die US-Flugbehörde FAA neuerdings fordert. Bei den bisherigen Mission von Virgin-Gründer Richard Branson und Ex-Amazon-Boss Jeff Bezos hatten die beiden Milliardäre an Bord zu wenig gemacht, um sich laut FAA-Richtlinien "Astronauten" nennen zu dürfen. Zudem hatte Branson nicht die erforderliche Flughöhe von 100 Kilometern erreicht.