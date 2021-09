Vom Aussterben bedroht: Europäischer Edelkrebs (Astacus Astacus). Bildrechte: Anders Asp.

"Als sich die Bestände der Signalkrebse nicht wie versprochen entwickelten, wurde die Prognose nicht korrigiert. Einzelne Akteure haben zudem absichtlich versucht, Argumente gegen gebietsfremde Arten in Argumente gegen einheimische Flusskrebse zu verdrehen", erklärt die Studienautorin Dr. Kathrin Theissinger vom Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum. Welche Folgen der starke Rückgang der einheimischen Tiere hat, sei noch nicht abzusehen. "Flusskrebs ist nicht gleich Flusskrebs. Die ökologischen Unterschiede gebietsfremder Arten sind oftmals mannigfaltig und der Effekt auf das Ökosystem schwer zu prognostizieren", so Kathrin Theissinger.



Eine großflächige Ausrottung der Signalkrebse sei dabei so gut wie unmöglich, erklärt die Expertin. Denn sie könnten nur in kleineren Teichen gezielt entfernt werden, in zusammenhängenden Seegebieten wie etwa in Schweden, wo viele Signalkrebse angesiedelt wurden, sei dies praktisch aussichtslos. Nun sollen zumindest die Aussetzung, der Fang sowie der Verkauf gebietsfremder Krebse als Lebensmittel verboten werden. Wichtig sei auch, die Öffentlichkeit für das Problem invasiver Krebse – und anderer Tierarten – zu sensibilisieren.