✔️ Stimmt: Kaffee wirkt antibakteriell und schützt vor Karies

Zahlreiche Studien bescheinigen einem regelmäßigen, aber natürlich nicht exzessiven Kaffeegenuss eine gesundheitsfördernde Wirkung. Kaffee enthält neben Koffein, welches entzündungshemmende Eigenschaften besitzt, zahlreiche andere, weniger gut untersuchte Inhaltsstoffe. Einige davon, so haben italienische Forschende der Universität von Ancona herausgefunden, hindern Kariesbakterien daran, sich auf der Zahnoberfläche festzusetzen. Dabei erwiesen sich Chlorogensäure, Trigonellin und Nikotinsäure als effektive Hemmstoffe. Am wirksamsten war Trigonellin, das für den bitteren Geschmack des Kaffees verantwortlich ist. Chlorogensäuren wirken entzündungshemmend, antibakteriell und antiviral. Israelische Forschende fanden heraus, dass Kaffee dadurch sogar Mundgeruch verhindern kann. Doch Achtung: Dies gilt nur für Kaffee, der ohne Milch, Sahne oder Zucker getrunken wird! Denn dies greift die Zähne wiederum an.