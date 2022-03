Der nächste Aufbruch zum Mond steht kurz bevor. Jetzt geht es für die Mondrakete in ihre letzte und heiße Phase. Wenn sie die abschließenden Tests während des Rollouts – der öffentlichen Vorführung der Rakete – besteht, kann die Artemis I Mission vielleicht schon im Mai zum Mond aufbrechen. Realistischer ist aber ein Start ab Juni .

Mittlerweile ist es 50 Jahre her, dass die letzten Menschen auf dem Mond waren. Für so ein Unterfangen benötigt man eine mächtige Rakete wie die damalige Saturn V. Doch die gab es nach den Apollo-Missionen nicht mehr. Die Raumfahrtbehörden bleiben im Erdorbit und schauten lieber für wissenschaftliche Missionen zu ferneren Objekten, wie etwa dem Mars. Doch der ist inzwischen auch ein Ziel für die bemannte Raumfahrt.

Die NASA-Astronautin Kristine Davis in einem der neuen Anzüge für Raumfahrende. Er soll auch auf dem Mond zum Einsatz kommen. Bildrechte: NASA/Joel Kowsky

Für eine Mondmission bleibt keine andere Wahl. Zumindest für jetzt. In Zukunft könnte auch das Starship vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX den Transport von der Erde ins Weltall übernehmen. Noch ist aber nicht klar, ob man die Rakete irgendwann austauschen wird.

Für Artemis I bleibt es die SLS und die soll am 17. März die Fertigungshalle, das Vehicle Assembly Building (VAB, engl. Fahrzeugmontagegebäude), verlassen. Allein um die Türen der Halle zu öffnen und die Rakete aus dem Gebäude heraus zu transportieren, werden die NASA-Mitarbeiter eine Stunde benötigen. Die SLS ist ungefähr 98 Meter hoch und damit etwas höher als die Freiheitsstatue, aber kleiner als die Saturn V.

Eher Schneckentempo. Aber wenn man bedenkt, dass der Crawler-Transporter 40 Meter lang, 35 Meter breit und 7,6 Meter hoch ist, klingt das gar nicht mehr so langsam. Denn er ist ungefähr halb so groß wie ein Fußballfeld und bringt zudem eine Eigenmasse von 2.721 Tonnen auf die Waage.

Sobald Crawler und Rakete die Startrampe erreichen, soll die Live-Übertragung auf dem YouTube-Kanal des Kennedy Newsroom beginnen. Das wird am 17. März ab 16 Uhr (Ortszeit) der Fall sein. In Deutschland wird es dann bereits 22 Uhr (MEZ) sein.

In den nächsten Wochen wird die Rakete unter anderem betankt, was alleine schon zwei Wochen dauern soll und nur ein Test ist. Anschließend soll der Raketentreibstoff wieder abgepumpt werden. Damit wird auch überprüft, ob die Tanks dem Druck standhalten oder nicht – was zu unerwarteten Herausforderungen führen könnte. Zudem muss die Rakete noch andere Tests überstehen. Laut den NASA-Sprechern wird der ganze Rollout-Prozess circa einen Monat beanspruchen – vorausgesetzt das Wetter spielt mit.