Als erste Teile der Mond-Station werden zwei Module zum Mond gebracht: das Energieversorgungsmodul (Power and Propulsion Element – PPE) und das Wohnmodul (Habitation and Logistics Outpost – HALO). Sie bilden die Grundlage für die modulare Station, die auf einer elliptischen Umlaufbahn um den Mond kreisen soll. Dort dient Gateway unter anderem als Außenposten für Astronautinnen und Astronauten, die zum Mond fliegen, sowie deren Ausrüstung. Das PPE-Modul sorgt für Strom, ermöglicht die Kommunikation und soll die Station auf ihrer Umlaufbahn halten. Das HALO-Modul ist dagegen die Arbeits- und Aufenthaltskapsel für die Menschen auf der Station – also so etwas wie das Kommando-Modul, in dem auch geforscht wird.

Die Rakete Falcon Heavy von SpaceX bringt hat bereits erfolgreich Satelliten ins All gebracht - und einen Tesla. Bildrechte: SpaceX