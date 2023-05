Auch wenn Frauen in der arabischen Welt oft Ungleichbehandlung erleben, werden sie in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) beispielsweise in den Vereinigten Arabischen Emiraten stark gefördert. Bei der arabischen Mars-Mission Hope liegt der Frauenanteil bei 34 Prozent, bei der wissenschaftlichen Mission sogar bei 80 Prozent.

Ebenfalls an Bord wird sich der US-Amerikaner John Shoffner befinden. Er ist Investor, Pilot und ehemaliger Rennfahrer, der an mehreren 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teilgenommen hat. Als echte Berufsastronautin fliegt Peggy Whitson mit. Die 63-Jährige ist eine Legende der Raumfahrt. Sie war die erste weibliche Kommandantin auf der ISS – dieser Besuch ist quasi eine Heimkehr für sie. Whitson hat bereits über 60 Stunden an Außenbordeinsätzen im freien Weltall und insgesamt 665 Tage im All verbracht – länger als jede andere Frau oder jeder andere Amerikaner. Nun kommen noch ein paar Tage mehr auf ihr Konto. Die Nasa-Astronautin Peggy Whitson schwerelos auf der ISS. Bildrechte: NASA

Die kommerzielle Besatzung hat am Montag (22. Mai 2023) um 15:16 Uhr (MESZ) die ISS erreicht. Der Rückflugtermin ist teilweise vom Wetter abhängig. Wenn dieses schlecht sein sollte, kann sich der Aufenthalt zur Freude der Weltraumtouristen um ein paar Stunden oder Tage verlängern.

Ein Ticket von Axiom soll übrigens ungefähr 55 Millionen US-Dollar, also fast 51 Millionen Euro, kosten. Ein stolzer Preis, den auch Raumfahrtbehörden für einen Platz ihrer Astronautinnen und Astronauten an Bord einer Dragon-Raumkapsel von SpaceX zahlen müssen.

Günstiger kommen Reisende davon, die mit Virgin Galactic an die Grenze zum Weltall fliegen wollen. Das private Raumfahrtunternehmen von Sir Richard Branson verlangt 450.000 US-Dollar (knapp 400.000 Euro). Angesicht der 51 Millionen Euro bei Axiom-2 ein Schnäppchen, jedoch sind die Reisenden von Virgin Galactic auch nur ein paar Minuten in der Schwerelosigkeit. Das Trägerflugzeug und Raumschiff von Virgin Galactic heben ab. Bildrechte: Virgin Galactic

Zunächst wird das Weltraumfahrzeug SpaceShipTwo mit einem Trägerflugzeug auf eine Flughöhe von circa 15 Kilometern transportiert. Anschließend wird sich das SpaceShipTwo vom Trägerflugzeug White Knight Two trennen und selbst starten. Durch dieses Vorgehen benötigt das Raumschiff weniger Schubkraft und kann somit wertvollen Treibstoff einsparen.

Doch bevor die ersten kommerziellen Weltraumreisenden mit Virgin Galactic aufbrechen, muss das SpaceShipTwo noch einen letzten Probeflug absolvieren. Der soll am 25. Mai 2023 um 14:00 Uhr (MESZ) vom eigenen Weltraumflughafen Spaceport America in der Wüste New Mexicos (USA) erfolgen. Neben zwei Piloten werden sich vier Missionsspezialisten an Bord des Raumschiffes befinden, die anschließend die Flugdaten auswerten sollen. Der Weltraumflughafen "Spaceport America" von Virgin Galactic. Bildrechte: Virgin Galactic

Den Weltraum konnte die suborbitale Mission noch nicht erreichen. Bisher hatte das Raumschiff nur eine Höhe von circa 89 Kilometern (22. Mai 2021) geschafft. Offiziell beginnt das Weltall erst ab einer Höhe von 100 Kilometern und der imaginären Kármán-Linie. Wo die Grenze zum Weltraum tatsächlich definiert wird, ist jedoch Auslegungssache. Für die US-Air Force reichen bereits 80 Kilometer über dem Meeresspiegel aus.

Trotz alledem wird im Mai erst noch ein Testflug erfolgen. Laut Virgin Galactic sollen die ersten kommerziellen Touristen bereits ab Juni 2023 ins All aufbrechen – an Bord werden sich dann Beamte der italienischen Luftwaffe befinden.

Einen Monat darauf soll das Starliner-Raumschiff von Boeing mit einer bemannten Mission zur ISS aufbrechen. Damit wird SpaceX Konkurrenz bekommen, denn vom amerikanischen Boden fliegen sonst nur Personen mit SpaceX ins All.

International betrachtet, ist auch noch das chinesische Raumfahrtprogramm dazu in der Lage. Die erste bemannte indische Mission Gaganyaan-1 wurde auf das erste Quartal 2024 verschoben. Dann wären da noch die Sojuz-Raumschiffe von Roskosmos – doch durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird so schnell kein westlicher Raumfahrender mehr mit Russland ins All aufbrechen. Dieses künstlerische Konzept zeigt den Crew Space Transportation (CST)-100 Starliner von Boeing beim Andocken an die Internationale Raumstation. Bildrechte: Boeing

Am 21. Juli 2023 soll der Starliner von Cape Canaveral aus in den Weltraum aufbrechen. Der bemannte Testflug CFT (Crew Flight Test) wird mit einer Atlas-V-Trägerrakete der ULA (United Launch Alliance) starten. An Bord werden sich die Nasa-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams befinden. Wilmore ist bereits mit dem Space Shuttle Atlantis ins All aufgebrochen. Insgesamt hat er 178 Tage in der Schwerelosigkeit verbracht. Seine Kollegin hat mehr als 321 Tage im All verbracht. Williams hat zudem 50 Stunden an Weltraumspaziergängen absolviert – doppelt so viel wie ihr Kollege.

Wenn alles nach Plan verläuft, wird das Raumschiff nach acht Tagen wieder zurück zur Erde fliegen. Die nächsten bemannten US-Missionen zur ISS werden im August 2023 und Februar 2024 mit SpaceX erfolgen. Im Sommer 2024 darf Boeing in den Regelbetrieb übergehen und dann pro Flug vier Raumfahrende zur ISS bringen.