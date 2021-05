Ursprünglich war der 17. Mai als Landetermin vorgesehen. Jetzt erfolgt die Landung zwei Tage früher, um 1.11 Uhr (mitteleuropäischer Sommerzeit) soll am 15. Mai das Landefahrzeug mit dem kleinen Mars-Rover Zhurong (altchinesischer Gott des Feuers) den Vorgang einleiten. Es sind die "seven minutes of terror", die sieben Minuten des Schreckens wie sie bei der NASA genannt werden, die darüber entscheiden, ob die Landung erfolgreich sein wird. Denn genau so lange wird Zhurong brauchen, um auf den Marsboden zu gelangen.