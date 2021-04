Ein Portrait von Arjan Sissing, dem Markenchef bei Deutsche Post / DHL. Bildrechte: DHL

Die Moon Box ist jetzt kein DHL Paket im eigentlichen Sinne, wie sie es kennen. Das sind eher kleine wabenförmige Schächtelchen. Die gibt‘s natürlich auch in verschiedenen Größen. Die größte MoonBox hat ein Maß von ungefähr zweieinhalb Zentimetern Breite und fünf Zentimetern Höhe. Also ist das ein Böxchen, wenn man so will. Aber es ist eine Moon Box, weil es auch die Form einer Box hat.