In den nächsten Wochen wird die Rakete unter anderem betankt, was alleine schon zwei Wochen dauern soll und nur ein Test ist. Anschließend soll der Raketentreibstoff wieder abgepumpt werden. Damit wird auch überprüft, ob die Tanks dem Druck standhalten oder nicht – was zu unerwarteten Herausforderungen führen könnte. Zudem muss die Rakete noch andere Tests überstehen. Laut den NASA-Sprechern wird der ganze Rollout-Prozess circa einen Monat beanspruchen – vorausgesetzt das Wetter spielt mit.