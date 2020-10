Die Mars-Mission „InSight“ der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA ist am 5. Mai 2018 zum roten Planeten aufgebrochen. Am 26. November 2018 fand die Landung statt. Mit an Bord: Technik aus Deutschland. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat ein Messgerät für die Wärmeverteilung auf dem roten Planeten entworfen. Dafür muss ein Bohrkopf das Gerät in bis zu fünf Meter Tiefe befördern. Das Instrument bekam den griffigen Namen "Maulwurf".

Doch der Maulwurf hatte von Anfang an Schwierigkeiten. Die Bodenbeschaffenheit ist am Landeplatz von InSight anders als erwartet. Dadurch schob sich der Bohrkopf statt in den Boden rückwärts aus seinem Bohrloch heraus.

Die Mechanik des Maulwurfs

Der Maulwurf wird nicht von oben in den Boden gehämmert oder geschossen. Er hämmert sich selbst in den Untergrund. Er sieht wie ein 40 Zentimeter langer Nagel aus. In seinem Inneren befindet sich eine Mechanismus, der ihn in Millimeterarbeit in den Boden rammt. Dabei erzeugt das Gefährt einen Rückstoß, der abgefedert werden muss. Ansonsten würde der Bohrkopf nur auf der Stelle springen.