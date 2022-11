Das nächste Zeitfenster für ein mögliches Abheben der Rakete öffnet sich dann am 14. November 18.07 Uhr MEZ. Die nächsten Ausweichtermine wären am 16., 19. und 25. November. Es wäre insgesamt der vierte Startversuch, nachdem erst zwei Versuche Anfang September wegen technischer Probleme – unter anderem ein undichter Tankschlauch – abgebrochen werden mussten und der dritte Ende September wegen eines Tropensturms.



Mit dem nach der griechischen Göttin des Mondes benannten Artemis-Programm von Nasa, Esa und weiteren Partnern sollen später auch wieder Astronauten zum Mond fliegen und später auch auf ihm landen, erstmals auch eine Frau und eine nicht-weiße Person. Dies soll in den Missionen Artemis II und III ab 2024 erfolgen. Auch die deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer machen sich Hoffnungen auf einen Flug zum Mond.