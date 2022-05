Die SLS-Mega-Mondrakete (Space Launch System, engl. Weltraumstartsystem oder auch Trägerraketen-System) soll laut Nasa bereits Anfang Juni zurück zum Launchpad 39B in Cape Canaveral gebracht werden. Die Generalprobe kann zwei Wochen später erfolgen. Ein Launch im August bleibt weiterhin realistisch. Allerdings hat die Behörde vorsorglich noch weitere Startfenster veröffentlicht, an denen die SLS-Mondrakete zum Erdtrabanten aufbrechen kann.

Natürlich kann nicht an allen Tagen eines der vorgegebenen Zeitfenster gestartet werden. Im August fallen beispielsweise der 1., 2., 6., 30. und 31. August weg. Im Herbst fallen der 1. und 29. September, der 24., 25., 26. und 28. Oktober sowie der 13., 20., 21. und 26. November weg. Die Startmöglichkeiten im Winter für die Artemis-Mission entfallen ebenfalls am 14., 18. und 23. Dezember.

Falls es erneut zu Komplikationen kommen sollte, gibt es auch für 2023 genügend Möglichkeiten für einen Flug zum Mond. Das nicht an jedem Tag gestartet werden kann, liegt unter anderem an der Himmelsmechanik. Da der Mond die Erde in einer elliptischen Umlaufbahn umrundet, will man bei der Nasa die günstigste und somit nächste Position abpassen. Diese sind für 2023: