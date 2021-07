Was bisher Gerüchte zu einem ersten Weltraumflug des Unternehmers und Milliardärs Sir Richard Branson waren, ist jetzt bestätigt. Der Gründer des privaten Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic soll am 11. Juli in den Weltraum fliegen – gemeinsam mit einer kleinen Crew.

Damit nimmt das Geschäft mit dem Weltraum-Tourismus Fahrt auf. Virgin Galactic bringt die ersten Menschen auf einem rein privaten Trip in den Orbit (alle bisherigen Weltall-Touristen flogen mit russischen Raketen). Die Tickets für die nach diesem bemannten Test anstehenden Flüge konnten schon lange vorbestellt werden – der Preis: 250.000 US-Dollar. Trotz des zunächst hoch erscheinenden Preises ist die Warteliste lang. Auch nach jahrelangen Verzögerungen ist das Interesse an einem Weltraumflug bei Bransons Kundinnen und Kunden immer noch da.

Ich glaube wirklich, dass der Weltraum uns allen gehört. Richard Branson

Das Trägerflugzeug und Raumschiff von Virgin Galactic heben ab. Bildrechte: Virgin Galactic

Konkurrenzdruck beim Weltraum-Tourismus

Erst schien es, als müssten die ersten Weltraumtouristen, die mit einem privaten Start-up ins All fliegen wollen, noch lange warten. Dann verkündete Bransons Konkurrent Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, dass er am 20. Juli 2021 mit seinem Bruder und einer Touristin ins All fliegen wird – natürlich mit seiner eigenen Rakete: der New Shepard von Blue Origin.