Die neue Crew sind drei NASA-Astronauten und ein japanischen Astronaut. Zu den Raumfahrern der NASA gehört die Astronautin Shannon Walker. Sie ist 55 Jahre alt, in Houston (Texas, USA) geboren und war bereits 163 Tage im Weltall. Mike Hopkins ist 51 Jahre alt, wurde in Lebanon (Missouri, USA) geboren und war insgesamt bereits 166 Tage im All. Er ist ebenfalls NASA-Astronaut. Genau so wie Victor Glover. Er ist mit 44 Jahren der jüngste der vier Crew-Mitglieder. Er wurde in Pomona (Kalifornien, USA) geboren und es wird sein erster Ausflug ins All sein. Von der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA ist Sōichi mit an Bord der Crew Dragon-Kapsel. Er war bereits 177 Tage im Weltall. Noguchi ist im japanischen Yokohama, südlich von Tokio, geboren. Er ist 55 Jahre alt.