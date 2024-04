Die lauwarmen Sommernächte laden zum Draußenbleiben ein. Dabei dürften nicht nur kühle Getränke den Abend verschönern. Die Sternschnuppen der Perseiden leuchten in den nächsten Nächten besonders häufig. Vor allem in den späten Abend- und frühen Morgenstunden des 11. und 12. August wird es viele Sternschnuppen geben. Wer ein paar Kleinigkeiten beachtet, hat gute Chancen auf viele Wünsche.

Die Perseiden haben ihren Namen dem Sternbild Perseus zu verdanken. Es scheint so, als würde die griechische Heldenfigur es im August Feuerkugeln regnen lassen. Dabei ist der eigentliche Ursprung des Meteor-Stroms der Komet Swift-Tuttle (C 109P).

Im August durchkreuzt die Erde den hinterlassenen Staubschweif des Kometen. Dieser bewegt sich in einem großen elliptischen Bogen um die Sonne. Zirka alle 130 Jahre kommt es zu einer erneuten Umrundung. Wenn die Erde den Schweif kreuzt, fangen die Staubkörner an, sich an der Erdatmosphäre zu reiben. Die umgebende Luft beginnt dann zu glühen und ein heller Schweif erscheint am Himmel. Die Sternschnuppen kann man dann am nordöstlichem Nachthimmel erblicken.