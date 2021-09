Mit dem "James Webb" wird das nächste Weltraumteleskop in den Weltraum geschickt, um neue hochauflösende Bilder von fernen Galaxien zu schießen. Am 18. Dezember soll mit der europäischen Ariane 5 Trägerrakete der Start erfolgen. Der Launch ist vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana an der Nordostküste Südamerikas geplant.