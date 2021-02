Morgens der Griff zum Handy und das Licht anschalten. Dann unter die Dusche springen, Frühstück aus dem Kühlschrank zubereiten, die Kaffeemaschine anknipsen, das Auto per Funksteuerung öffnen, vor einer roten Ampel stehen, mit dem Aufzug ins Büro hochfahren und und und... Unser modernes Leben ist komplett abhängig davon, dass die elektrische Energie fließt und das Stromnetz reibungslos funktioniert. Und dass es das tut, liegt an einem Zusammenspiel verschiedener Kräfte quer durch Europa.

Die erste wichtige Kennziffer für den Energiefluss ist 50 Hertz. Diese Zahl beschreibt die Schwingung des Stroms. Der Strom aus unserer Steckdose ist Wechselstrom (das AC in AC/DC). 50 mal pro Sekunde schwingt die elektrische Energie von negativer zu positiver Polung und wieder zurück. 50 Hertz, das ist der Beat unseres Lebens und ein Beat, der von der Algarve im Süden Portugals bis zur Nordküste Dänemarks pulsiert. Denn der Stromfluss hierzulande ist in das europäische Stromnetz, das so genannte Europäische Verbundsystem integriert.

Das vereinte Stromnetz von Europa

Überall in Kontinentaleuropa schwingt der Strom mit 50 Hertz. Kraftwerke, ratternde Maschinen, leuchtende Lampen, ladende Handyakkus – sie alle eint die gleiche Frequenz des Stroms. Es ist ein sensibles Gleichgewicht, das schon bei Schwankungen von Millihertz ins Stocken geraten kann:

Die Herausforderung bei der elektrischen Energie besteht darin, dass die elektrische Energie in dem Augenblick, wo sie verbraucht wird, auch erzeugt werden muss. Dieses Gleichgewicht von Erzeugung und Verbrauch ist in jedem Augenblick zu gewährleisten. Peter Schegner – Professor für Elektroenergieversorgung an der TU Dresden

Am achten Januar 2021 wurde das europäische Verbundsystem durch eine Störung an einem Umspannwerk in Kroatien in zwei Stromnetze aufgeteilt: Im Südosten war zu viel Strom, im Nordwesten zu wenig. Die Frequenz fiel hierzulande um wenige hundert Millihertz auf 49,75. An diesem Tag sind wir knapp an einem europaweiten Stromausfall vorbeigeschrammt.

Im Stromnetz selbst kann elektrische Energie nicht gespeichert, sondern muss zwischen Erzeugern und Verbrauchern unmittelbar verteilt werden. Diese Aufgabe übernimmt der Verband der EU-Netzbetreiber. Hier sind die nationalen Netzbetreiber zusammengeschaltet und sorgen für eine stabile Infrastruktur und den immer gleichen Beat der 50 Hertz. Bei steigendem Stromverbrauch werden Kraftwerke europaweit zugeschaltet, bei sinkendem Verbrauch abgeschaltet, auch im Zeitraum von Augenblicken.

Stromerzeugung und Stromverbrauch müssen im Gleichgewicht gehalten werden, damit die Frequenz nicht zu sehr von den 50 Hertz abweicht. Bildrechte: MDR Die Größe des Systems verringert die Gefahr von Ausfällen, weil Schwankungen schneller ausgeglichen werden können. Außerdem halten die Netzbetreiber Erzeugungskapazitäten bereit, die innerhalb von 30 Sekunden Ausfälle verhindern können – wie im Fall des Frequenzabfalls Anfang des Jahres. Damals haben sie zusätzliche Kraftwerke ans Netz gebracht, um die 50 Hertz wieder zu erreichen. Bei uns Endverbrauchern war von den Turbulenzen im Übrigen nichts zu spüren. Das Stromnetz funktioniert weitestgehend beschwerdefrei: die Dauer der Stromausfälle nimmt deutschlandweit seit Jahren ab.

Die Energiewende in Deutschland und Europa stellt das Stromnetz allerdings vor Herausforderungen. "Das europäische Verbundnetz sind die Übertragungsnetzbetreiber: Das ist die Höchstspannungsebene, wo wir die Energie verteilen über lange Strecken, wo die großen Kraftwerke dranhängen, von denen es in Zukunft immer weniger gibt", erklärt Gerd Heilscher, Professor für dezentrale regenerative Energiesysteme an der Technischen Universität Ulm.

Wie kommt der Strom in die Steckdose?

Bildrechte: imago/Frank Sorge Das Stromnetz und den Weg der Energie bis zu uns Endverbrauchern kann man sich tatsächlich wie ein Straßennetz vorstellen. Das gesamte deutsche Stromnetz umfasst eine Länge von fast zwei Millionen Kilometern. Es gibt die Stromautobahnen, die so genannten Höchststpannungsnetze, die die elektrische Energie mit mehreren Hunderttausend Volt Spannung von den großen Erzeugern, also den Kohle- und Atomkraftwerken oder den Offshore-Windparks transportieren – grenzüberschreitend. Auf dieser hohen Spannungsebene kann der Strom ohne große Reibungsverluste geleitet werden, wie der Massenverkehr auf der Autobahn (in einer Idealwelt).

An den Umspannwerken – den Autobahnausfahrten, um im Bild zu bleiben – wird der Strom auf eine niedrigere Spannungsebene transformiert. Von dort kann er über die Verteilnetze beispielsweise Städte oder industrielle Abnehmer versorgen. Das sind quasi die Bundes- oder Landesstraßen, im Fachjargon Hoch- und Mittelspannungsnetze mit bis zu 110.000 beziehungsweise 30.000 Volt. Beim Endverbraucher kommt der Strom über normale "innerörtliche Straßen" oder "Feldwege" an – die Spannung wird auf das Niederspannungsnetz transformiert und landet bei uns mit 220-240 Volt in der Steckdose. Dieses System, also große Kraftwerke und ein Verteilsystem von hohen zu niedrigen Spannungen, hat sich über Jahrzehnte bewährt und funktioniert. Doch die Energiewende verändert dieses eingespielte System.

Die Energiewende setzt das Netz unter Druck

Bildrechte: colourbox "Energiewende heißt, dass wir von wenigen hundert auf knapp zwei Millionen dezentrale Erzeugungsanlagen kommen, die in anderen Spannungsebenen sind. Die müssen dann Energieverbrauch und Einspeisung genauso im Gleichgewicht halten. Wir müssen Mechanismen finden, wie so etwas funktioniert", erklärt Gerd Heilscher. Strom aus Windkraft- und Solaranlagen wird üblicherweise über geringere Spannungen, also über die Mittel- oder Niederspannungsnetze eingespeist. Das ändert das System fundamental: Statt nur den Strom von oben nach unten zu verteilen, müssen die Netze auf allen Spannungsebenen das Gleichgewicht von Verbrauch und Erzeugung ermöglichen.