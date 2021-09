Private Raumstation für Superreiche

Neben staatlichen Raumstationen könnte auch eine kommerzielle Station entstehen. Ein Befürworter dieses Vorhabens ist die NASA. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 soll die Phase der vorläufigen Entwurfsprüfung für eine kommerzielle Raumstation beginnen. Die möglichen Stationen sollen im erdnahen Orbit (LEO) die Erde umkreisen, erklärte Phil McAlister, Direktor für die Entwicklung der kommerziellen Raumfahrt im NASA-Hauptquartier, im März dieses Jahres.

So wie wir den Übergang [von der ISS] sehen, werden wir nicht einfach eines Tages die Lichter ausschalten. Wir werden einen Überlappungszeitraum haben, in dem wir den Betrieb der ISS über einen gewissen Zeitraum zurückfahren, während wir den Betrieb für LEO-Ziele erhöhen. Das gibt uns also etwas Zeit. Phil McAlister, NASA-Direktor für die Entwicklung der kommerziellen Raumfahrt

An einer kommerziellen Station arbeitet derzeit das US-Unternehmen Axiom Space. Bis diese fertig ist, will die Firma Touristen zur ISS schicken. Die ersten Module dafür sollen ab 2024 an die Internationale Raumstation angebaut werden – quasi die Generalprobe für die eigene Raumstation. Laut dem Unternehmen wird die Axiom Station nach dem vollständigen Zusammenbau das Nutzvolumen der Internationalen Raumstation fast verdoppeln. Eine künstliche Darstellung der kommerziellen Raumstation von Axiom Space. Bildrechte: Axiom Space

Geheimnisvoll wird es beim US-Unternehmen Collins Aerospace. Am 23. August gab es bekannt, von einem ungenannten Kunden einen Auftrag in Höhe von 2,6 Millionen Dollar für die Lieferung von Lebenserhaltungssystemen für einen geplanten "privat betriebenen Außenposten in einer niedrigen Erdumlaufbahn" erhalten zu haben.

Shawn Macleod, Direktor für Geschäftsentwicklung bei Collins Aerospace, verrät, dass der Vertrag für eine lange Aufenthaltsdauer im Orbit abgeschlossen wurde. Alles andere hänge nun vom Kunden ab. Die gewünschte Hardware könnte das Unternehmen in wenigen Jahren liefern.

China plant gigantische Raumstation

So sehr das nach Science-Fiction klingt, es wird noch fantastischer: Laut der South China Morning Post will die chinesische Regierung ein "ultragroßes Raumschiff" bauen. Die Nationale Akademie der Wissenschaften hat dafür eine Machbarkeit-Studie in Auftrag gegeben. Damit soll in den nächsten fünf Jahren ein Plan für das kilometergroße Raumschiff, dass eher einer Raumstation gleichen dürfte, entstehen. Wichtig dabei: Die einzelnen Komponenten müssen deutlich weniger wiegen als bei heutigen Stationen. Somit wären weniger Raketenstarts nötig und gerade die sind bei Raumfahrtmissionen besonders teuer. Künstlerische Darstellung einer ultragroßen Raumstation. Wie die chinesische Station aussehen soll, ist noch nicht bekannt. Bildrechte: IMAGO / agefotostock

Die Station soll im All zusammengebaut werden, ihre Komponenten müssen aber weiterhin stabil bleiben. Immerhin soll die Super-Raumstation Platz für viele Menschen bereithalten. Ob es tatsächlich zu diesem monströsen Außenposten im All kommen wird, bleibt abzuwarten. In der Projektskizze steht, dass die Station für die "künftige Nutzung von Weltraumressourcen, die Erforschung der Geheimnisse des Universums und die langfristige Besiedlung der Erdumlaufbahn" strategisch wichtig sei.

Neue "Sterne" am Nachthimmel