Das ergab eine groß angelegte Metastudie der US-amerikanischen Washington State University, Grundlage waren 55 Studien zum Thema aus den Jahren 2005 bis 2020. Weiterhin erhielten Frauen auch seltener ein zweites Stipendium, um ihre Forschungsarbeit fortsetzen zu können. Zu berücksichtigen sei auch, dass Frauen in der Regel weniger Forschungsgeld beantragen würden als Männer. Europa sei den Forschenden zufolge etwas frauenfreundlicher eingestellt: Forscherinnen seien hier sechs Prozent mehr Fördermittel bewilligt worden als in den Vereinigten Staaten.

Das Team kritisierte, dass Frauen zwar die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachten, in der Forschung aber nach wie vor unterrepräsentiert seien. Das wirke sich auch auf die Forschungsqualität aus: So werde Diversität in der Regel mit Kreativität und wissenschaftlichem Fortschritt in Verbindung gebracht. Wenn Geschlechter, aber auch ethnische Zugehörigkeit und Nationalität, nicht gut repräsentiert seien, könnte die Wissenschaft darunter leiden.