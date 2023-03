Männer leben gesünder und länger, wenn Frauen in ihrer Gesellschaft gleiche Chancen und Rechte haben. Das zeigt eine neue Studie von Ana-Catarina Pinho-Gomes und Kollegen vom Imperial College in London, die im Fachmagazin Plos Global Public Health erschienen ist. Demnach verbessert sich die Lebenserwartung der Männer um 3,5 Monate jeden 10 Prozent-Schritt, den der Abstand bei Bildungschancen, wirtschaftlicher Teilhabe und politischer Mitbestimmung kleiner wird. Bei Frauen steigt die Lebenserwartung dabei sogar um 4,3 Monate.

Die Forschenden nutzten einen modifizierten Global Gender Gap-Index des Weltwirtschaftsforums und wandten ihn auf 156 Länder an. Dann analysierten sie Daten, die zwischen 2010 und 2021 erhoben wurden. Am stärksten war demnach die Verbesserung von Bildungschancen für Frauen verbunden mit steigender Lebenserwartung.

"Dies deutet darauf hin, dass Investitionen in die Bildung von größter Bedeutung sind, insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, in denen viele Mädchen noch immer keinen Zugang zu Bildung haben und die Ressourcen begrenzt sind", sagte Pinho-Gomes. Sogar für bereits hoch entwickelte Länder sei es weiter sinnvoll, in die Verbesserung von Geschlechtergerechtigkeit zu investieren, da vor allem die Männer davon profitieren können.