Im vergangenen Jahr seien in dem etwa 2,7 Hektar großem Gebiet am Homburger Weg sieben Hamsterbaue entdeckt worden, teilte Annett Blumrodt, Fachdienstleiterin für Bau und Umwelt im Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis, MDR THÜRINGEN mit. Diese ließen es nicht zu, dass in dem Gebiet weitere Bebauungspläne entwickelt werden. Der Feldhamster gilt nach dem Bundesnaturschutzgesetz als streng geschützt und darf weder getötet noch gestört werden.