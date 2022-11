Die frühesten Belege für das Garen (als Umschreibung für die verschiedenen Speisezubereitungsarten mit Hilfe von Feuer) stammten bislang von vor etwa 170.000 Jahren. Die Frage, wann genau der frühe Mensch zu kochen/braten/grillen/backen begann, ist seit über einem Jahrhundert Gegenstand vieler wissenschaftlicher Diskussionen. Aber jetzt wird wohl vieles anders bzw. klarer. Denn ein Forscherteam aus Israel, dem Vereinigten Königreich und Deutschland hat den ersten bekannten "Gar"-Zeitpunkt um ein Vielfaches nach vorn verschoben. Demnach wurde im Gebiet des heutigen Israels schon vor 780.000 Jahren Fisch am oder überm Feuer zubereitet. "Diese Studie zeigt die enorme Bedeutung von Fisch im Leben der prähistorischen Menschen", sagt Irit Zohar, Forscherin am Steinhardt-Museum für Naturgeschichte der Uni Tel Aviv. "Durch die Untersuchung der gefundenen Fischreste konnten wir zum ersten Mal den Fischbestand des antiken Hula-Sees rekonstruieren und zeigen, dass der See Fischarten enthielt, die im Laufe der Zeit ausstarben."

Bei den Augrabungen gefundene Schlundknochen mit Schlundzähnen von einem prähistorischen karpfenartigen Fisch Bildrechte: Universität Tel Aviv / Gabi Laron

Zu diesen Fischarten gehört eine, die es heute nur noch in der "Mini"-Variante gibt: eine Barbe, die damals bis zu zwei Meter lang wurde. Barben zählen zu den Cypriniden, also den Karpfenartigen. Ihnen gemein ist (und das war auch schon vor 780.000 Jahren so), dass sie zwar vorn im Maul keine Zähne haben, aber dafür tief hinten im Rachen. Auf dem Schlundknochen sitzen die Schlundzähne, die man von der Form her auch mit Backenzähnen vergleichen könnte.



Und genau diese Zähne, die man in großen Mengen an der Ausgrabungsstelle fand, wurden dann bis ins kleinste Detail untersucht. Anhand der Struktur der Kristalle, die den Zahnschmelz bilden und deren Größe durch die Einwirkung von Hitze zunimmt, konnten die Forscher nachweisen, dass die Fische, die im antiken Hula-See in der Nähe der Ausgrabungsstätte gefangen wurden, zum Kochen geeigneten Temperaturen ausgesetzt waren und nicht einfach durch ein spontanes Feuer verbrannt wurden.